Pentagon deed jarenlang geheim onderzoek naar UFO's

Dat bevestigt het Pentagon tegenover de New York Times.

Het onderzoeksprogramma onderzocht jarenlang meldingen van ongeïdentificeerde vliegende objecten, zo blijkt uit verklaringen van Defensie, interviews met betrokkenen en documenten. De budgetten voor het programma waren diep weggestopt in de defensiebegroting.

Het geheime onderzoeksprogramma liep van 2007 tot 2012. Het zogenoemde Advanced Aerospace Threat Identification Programme kostte jaarlijks 22 miljoen dollar. Het programma werd ingevoerd op aandringen van de Democratische senator Harry Reid uit de Amerikaanse staat Nevada.

Reid leidde de Democratische fractie in de Senaat sinds 2005 en verliet vorig jaar het Congres. In een interview met CBS zei Reid eerder dit jaar overtuigd te zijn dat er buitenaards leven bestaat en dat UFO's onze planeet hebben bezocht.

Opmerkelijk is dat hoewel het Pentagon beweert dat het programma in 2012 werd beëindigd, betrokkenen zeggen onderzoeken naar de meldingen doorgaan, ondanks het stopzetten van de financiering. In de afgelopen vijf jaar zouden stafleden dat werk naast hun werkzaamheden in andere functies doen.

Bigelow Aerospace

Het gros van het budget van 22 miljoen dollar ging naar het bedrijf Bigelow Aerospace, dat gevestigd is in Nevada, de thuisstaat van Reid. Bigelow Aerospace heeft nog steeds contracten met de Amerikaanse overheid en ook met de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Het bedrijf is eigendom van Robert Bigelow, die volgens de Times weer een vriend is van Reid.

Volgens het dagblad was officier Luis Elizondo de leidinggevende van het programma. Hij zegt dat het programma gewoon doorliep nadat in 2012 de financiering werd stopgezet. Elizondo vertrok afgelopen oktober uit het Pentagon.