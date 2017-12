'Dader aanslag Berlijn al sinds 2015 in beeld bij politiediensten'

Dat schrijft de Duitse krant Welt am Sonntag die geheime dossiers over Amri inzag. Uit die gegevens blijkt dat de inlichtingendiensten wisten dat de Tunesiër al in december 2015 via zijn smartphone zocht naar informatie over bommen en granaten.

In februari 2016 zou er zelfs een telefoongesprek met Islamitische Staat in Libië zijn afgeluisterd waar Amri zich aanbood als zelfmoordterrorist. Na de aanslag werd duidelijk dat de Duitse veiligheidsdiensten Amri al in de gaten hielden, maar volgens Die Welt was hij nog eerder en nog nadrukkelijker in beeld als potentiële terreurpleger dan tot nu toe bekend was.

Amri reed op 19 december met een gestolen truck een kerstmarkt van Berlijn op. Er kwamen twaalf mensen om en er raakten 67 mensen gewond. Amri werd op de vlucht in Italië door de politie doodgeschoten.