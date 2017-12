'Gebaseerd op wetenschap' wordt verboden term voor gezondheidscentrum VS

Dat blijkt uit documenten over de geplande begroting van 2019, meldt The Washington Post. Beleidsanalisten bij het CDC zouden donderdag op de hoogte zijn gebracht van de geplande maatregelen, meldt een bron aan de krant.

De woorden die onderzoekers aan het CDC niet meer zouden mogen gebruiken zijn 'kwetsbaar', 'recht', 'diversiteit', 'transgender', 'foetus', 'gebaseerd op bewijs' en 'gebaseerd op de wetenschap'.

Voor sommige uitdrukkingen zijn alternatieven aangedragen. In plaats van 'gebaseerd op bewijs' en 'gebaseerd op de wetenschap' is de voorgestelde zin: "Het CDC baseert zijn aanbevelingen op basis van de wetenschap in overeenstemming met de normen en wensen van de gemeenschap."

De werknemers van CDC, die bijvoorbeeld onderzoek doen naar het effect van het zikavirus op foetussen, zou niet zijn verteld waarom de maatregel wordt getroffen.

Beleid

Sinds het aantreden van Trump zijn kwestie over seksuele geaardheid, genderidentiteit en abortusrechten in de VS onder een vergrootglas komen te liggen. Vlak na het aantreden van de president werden pagina's op de site van het Witte Huis over onder meer rechten voor homo's, lesbiennes en transgenders verwijderd of vervangen. Ook wil Trump transgenders weren uit het Amerikaanse leger.

Het Centers for Disease Control and Prevention is de enige federale instelling in de VS waarvan het hoofdkantoor niet in Washington D.C. ligt, maar in Atlanta. De organisatie heeft zo'n twaalfduizend werknemers in dienst.