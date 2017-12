Chaos op conferentie Zuid-Afrikaanse regeringspartij ANC

In Johannesburg zijn dit weekeinde duizenden leden van het ANC bijeen, maar zij kunnen vooralsnog niet discussiëren en stemmen over Zuma's opvolging omdat de partijtop momenteel in vergadering is. Het is niet duidelijk hoe lang het oponthoud zal duren.

Partij Zuma (75) is sinds 2009 president van Zuid-Afrika. Zijn politieke en bestuurlijke carrière wordt gekenmerkt door een reeks fraude- en corruptieschandalen. Eerder dit jaar riep de grootste vakbond van Zuid-Afrika, Cosatum, Zuma op om af te treden na het ontslag van de minister van Financiën.

Er zijn zeven kandidaten voor zijn opvolging als partijleider, van wie zijn ex-vrouw Nkosazana Dlamini-Zuma en vicepresident Cyril Ramaphosa de belangrijkste zijn.