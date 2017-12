Extreemrechtse partij FPÖ keert terug in regering Oostenrijk

Daardoor lijkt anti-immigratiepartij FPÖ terug te keren in de regering na meer een decennium in de oppositie te hebben gezeten. De Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen heeft leiders van de partijen uitgenodigd voor een bijeenkomst op zaterdag.

De partij van Kurz won in oktober de verkiezingen, maar haalde geen meerderheid in het parlement. Daarop ging hij praten met anti-immigratiepartij FPÖ, die meer dan een decennium in de oppositie heeft gezeten.

"We willen de druk op belastingbetalers verlichten'', zei Kurz na urenlange gesprekken met de FPÖ in Wenen. "En boven alles willen we de veiligheidssituatie in ons land verbeteren, onder meer door illegale migratie te bestrijden.''

Kurz en FPÖ-voorman Heinz-Christian Strache zeiden dat details over het akkoord zaterdag worden onthuld. Leiders van de twee partijen worden dan ook verwacht bij president Alexander Van der Bellen.

Een ingewijde zei eerder dat Kurz heeft bedongen dat in elk geval geen referendum zal plaatsvinden over een mogelijk vertrek uit de EU. De nieuwe regering wordt naar verwachting begin volgende week beëdigd.

De FPÖ stapte in 2000 voor het laatst in een regering. Dat zorgde toen voor veel beroering in Europa. Ook toen was de ÖVP de coalitiepartner.