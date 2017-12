Belgisch OM eist ook in hoger beroep 21 jaar cel voor 'diepvriesmoord'

De rechtbank veroordeelde beiden afgelopen februari tot respectievelijk 21 en 15 jaar, waar het OM 27 en 24 jaar had geëist.

De vrouw had haar handlanger verteld dat haar man veel dronk en haar sloeg. Het tweetal smeedde een moordplan en diende het slachtoffer naast zijn reguliere medicijnen ook heroïne toe. Vervolgens trokken ze de Nederlander een zak over zijn hoofd en wurgden hem. Zijn lichaam werd bijna een jaar later ontdekt in de vriezer in de woning van D. in het West-Vlaamse dorp Gits.

P. was verslaafd en zou door de vrouw zijn 'beloond' met speed. Het OM noemde hem een huurmoordenaar.

D. beweert dat ze al jaren werd misbruikt en geslagen door haar alcoholverslaafde man. "Omdat hij mijn dochter en mij bedreigde, heb ik hem verdoofd. Olaf moest mij helpen hem in de auto te zetten. Ik zou hem naar een warm land voeren, hem daar achter laten en nadien zelfmoord plegen.''

Het hof in Gent doet uitspraak op 19 januari.