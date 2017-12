Russische ambassadeur in Nederland ontkent politieke inmenging

Rusland wordt volgens Shulgin neergezet als "een soort gigantische, kwaadaardige octopus die dreigend rondwaart over de vrije wereld. Klaar om de kwetsbare democratieën te vernietigen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Staten." De ambassadeur stelt tegenover de NOS dat dit lachwekkend zou zijn als het niet zo droevig was.

Shulgin wil niet ingaan op uitspraken van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken), die eerder meldde dat Nederland een doelwit is van onder meer Russische inlichtingendiensten, die bijvoorbeeld nepnieuws verspreiden. Vorige maand werd bekend dat het kabinet in gesprek gaat met media en technologiebedrijven om oplossingen te bedenken voor buitenlandse beïnvloeding van de publieke opinie en democratische processen.

"Het is niet aan mij om te reageren op wat Ollongren zegt tegen het Nederlandse parlement", aldus Shulgin. "Ik spreek alleen over het Russische beleid. En daar hoort inmenging niet bij, van welke soort dan ook."

Relatie

De ambassadeur geeft ook aan dat dit soort beschuldigingen de relatie tussen Nederland en Rusland geen goed doet. "De relatie tussen Nederland en Rusland is niet op zijn best. In deze context zijn alle niet onderbouwde en niet gecontroleerde beschuldigingen helemaal niet nuttig. En ze weerhouden ons er gewoon van om weer volledige medewerking te geven, zoals het eerst was."