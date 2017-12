Drie doden bij crash vliegtuigje in Duitsland

De Cessna 510, populair voor zakenreisjes, was van luchthaven Frankfurt-Egelsbach op weg naar Friedrichshafen.

Het toestel met de drie inzittenden stortte volgens de politie door nog onbekende oorzaak neer in een bosgebied. Reddingsdiensten waren na de alarmering snel met veel personeel ter plaatse. Het gebied rond het wrak is volgens ooggetuigen met behulp van speurhonden afgezocht.

Het is al het vierde dodelijke ongeluk met een klein vliegtuig in Duitsland in vijf maanden tijd. Eind augustus kwam bij Leer in Oost-Friesland, niet ver van de Nederlandse grens, een 82-jarige piloot om. Zijn hond die als passagier aan boord was overleefde de crash.