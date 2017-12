OM Zuid-Afrika tegen vrijlating op borgtocht van Guus Kouwenhoven

''Hij is zo rijk geworden door de misdaden waar hij voor is veroordeeld. Dit is allemaal bloedgeld.'' Met die woorden verzette de officier van justitie in Kaapstad zich donderdag volgens Zuid-Afrikaanse media tegen vrijlating van Kouwenhoven.

De Nederlandse rechter heeft hem bij verstek tot negentien jaar celstraf veroordeeld voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia en Guinee. Hij heeft zelf altijd volgehouden dat hij onschuldig is. Justitie in Nederland wil dat Kouwenhoven wordt uitgeleverd, zodat hij zijn straf kan uitzitten.

Gezondheid

De 75-jarige zakenman hoopt uitlevering aan Nederland te voorkomen. Hij ging eerder al in cassatie bij de Hoge Raad tegen zijn veroordeling door het gerechtshof in Den Bosch in april. Kouwenhoven zegt dat zijn gezondheid zo slecht is dat langere gevangenschap hem fataal kan worden.

Of Kouwenhoven wordt uitgeleverd is aan de Zuid-Afrikaanse rechter. Volgens nieuwssite News24 wordt pas dinsdag een besluit over zijn borgtocht verwacht. Wanneer de rechter de knoop over het uitleveringsverzoek zal doorhakken is nog onbekend.

Aanhouding

Kouwenhoven werd vorige week aangehouden in zijn woning in Kaapstad op verzoek van het Nederlandse OM. Zijn advocaat Inez Weski zei na de arrestatie dat het OM zijn boekje te buiten is gegaan door niet te wachten op de Hoge Raad. Tegen het arrestatiebevel liep ook nog een procedure.

De aanklager in Kaapstad stelde donderdag dat hij zou kunnen vluchten als hij voorlopig vrijkomt, bijvoorbeeld naar Congo-Brazzaville. Met de regering van dat land heeft hij volgens de aanklager warme banden.

De wapens die Kouwenhoven volgens het hof begin deze eeuw verhandelde, waren bestemd voor toenmalig president van Liberia Charles Taylor. Een speciaal hof veroordeelde Taylor in 2013 in hoger beroep tot vijftig jaar celstraf voor misdaden tegen de menselijkheid, waaronder moorden, verkrachtingen en het inzetten van kindsoldaten.