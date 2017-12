Poetin waarschuwt VS geen raketaanval op Noord-Korea uit te voeren

Dat zei Poetin donderdag op zijn jaarlijkse persconferentie in Moskou, waar hij vragen beantwoordde van vragen van journalisten, burgers en politici. Daarin ging de Russische president onder meer in op de gespannen relatie van zijn land met de VS.

Het is volgens Poetin het Amerikaanse beleid dat Noord-Korea er toe dreef zich niet te houden aan een akkoord uit 2005 dat het nucleaire programma van dat land beperkte.

De twee partijen, Pyongyang en Washington, moeten nu stoppen met de escalatie van de crisis, zei Poetin

Verkiezingsinmenging

Poetin ging tijdens het vraaggesprek ook in op de mogelijk rol die Rusland heeft gespeeld tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij noemde het eens te meer een verzinsel van tegenstanders van de Amerikaanse president Donald Trump om diens positie onder druk te zetten. "De VS en Rusland moeten stoppen elkaar als dieren te bevechten", aldus Poetin. "Wij staan voor hen in hetzelfde rijtje als Noord-Korea en Iran."

Volgens Poetin is samenwerking tussen de VS en Rusland cruciaal om de crises in onder meer het Midden-Oosten en Noord-Korea op te lossen. Ook de banden met China wil hij verder aanhalen.

De Russische president benadrukt tijdens zijn toespraak ook zich uit geen enkel wapenbeheersingsverdrag te willen terugtrekken, en niet de intentie te hebben zich te mengen in een 'wapenwedloop' met de Verenigde Staten. "Zij geven ook veel meer geld uit aan militaire activiteiten dan wij", aldus Poetin.

Russische verkiezingen

Poetin liet verder weten dat hij zich als onafhankelijke kandidaat op zou stellen tijdens Russische presidentsverkiezingen van maart volgend jaar. Hij heeft daarbij de steun van de partij Verenigd Rusland (VR), die vorig jaar in de parlementsverkiezingen 55 procent van de stemmen kreeg..

Volgens de peilingen zou Poetin de verkiezingen met groot gemak kunnen winnen, zijn populariteit ligt vaak rond de 80 procent.

De president zegt het gebrek aan concurrentie te betreuren, maar verwijt zijn politieke tegenstanders anderzijds niet met afdoende ideeën te komen om de problemen waarmee Rusland kampt op te lossen. De grootste partijen naast VR zijn de communistische partij, de centrumlinkse Rechtvaardig Rusland en de ultranationalisten die zich Liberaal Democratische Partij noemen.

Als hij zou winnen zou hij zijn invloed op de Russische politiek kunnen verlengen tot een derde decennium en zou hij kunnen beginnen aan een vierde termijn als president. Zijn presidentsschap zal dan verlengd worden tot 2024.