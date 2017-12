Herdenkingsdienst voor slachtoffers brand woontoren Londen

De herdenkingsdienst vond plaats in St Paul's Cathedral in Londen. Onder de ongeveer vijftienhonderd genodigden waren overlevenden van de brand, nabestaanden van de slachtoffers en reddingswerkers die hebben geholpen toen de brand uitbrak.

Ook waren diverse leden van het Britse koningshuis aanwezig, waaronder prins Charles en zijn zonen William en Harry. Ook de Briitse premier Teresa May woonde de dienst bij.

Isolatiemateriaal

De brand in Grenfell Tower ontstond in de vroege ochtend van woensdag 14 juni door een defecte koelkast. De brand breidde zich snel uit door de hele flat door het gebruikte isolatiemateriaal. Dat materiaal was niet voldoende brandwerend.

Bisschop Graham Tomlin ging tijdens de dienst in op de onvrede onder overlevenden. Achteraf bleek dat bewoners van de woontoren zich al jaren zorgen maakten over de gebrekkige brandveiligheid van het pand. "Vandaag vragen wij ons af waarom niet is geluisterd naar waarschuwingen. Waarom een gemeenschap zich nu verwaarloosd, in de steek gelaten en genegeerd voelt", zei de geestelijke tegen het publiek.

De geestelijke sprak de hoop uit dat uit een onderzoek zal blijken hoe de brand kon uitbreken. "En dat de waarheid ook rechtvaardigheid zal brengen." Een actiegroep heeft de gemeente en de verhuurdersmaatschappij meerdere malen van ernstige nalatigheid beschuldigd.