België stuurt als eerste land een ambassadrice naar Saudi-Arabië

Volgens De Morgen wil België met de benoeming een signaal afgeven na de kritiek die het land kreeg over het instemmen met de toetreding van Saudi-Arabië tot de VN-vrouwenraad.

Critici vinden dit vreemd omdat het in de oliestaat slecht gesteld is met de rechten voor vrouwen. Zo hebben vrouwen toestemming van een man nodig om te trouwen of werk te zoeken.

De positie van vrouwen in Saudi-Arabië verbetert langzaam iets, onder meer onder invloed van kroonprins Mohammed bin Salman. Zo mogen vrouwen binnenkort hun rijbewijs halen en wedstrijden in een voetbalstadion bezoeken.

Moslimland

Saudi-Arabië is niet het enige moslimland waar België een vrouw aanstelt. Ook in Iran komt een ambassadrice in plaats van een ambassadeur.

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de benoemingen inmiddels bekrachtigd.