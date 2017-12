Omstreden senaatskandidaat Moore weigert nederlaag te erkennen

Het campagneteam van Moore gaf volgens The Washington Post woensdagavond een filmpje vrij waarin de Republikein stelde dat "de strijd om het hart en de ziel van ons land doorgaat".

Volgens de Republikein moeten er nog stemmen worden geteld van militairen in het buitenland. "Het was een nek-aan-nekrace. Zolang het ministerie van Binnenlandse Zaken de uitslag niet heeft erkend, kan er nog van alles gebeuren."

President Donald Trump liet woensdag via Twitter overigens wel al weten de uitslag te erkennen.

Sodomie en materialisme

Moore stelde dat een verlies van de Republikeinen in Alabama een nederlaag zou zijn voor "de universele waarheid dat God al het leven en alle vrijheden op aarde heeft gecreëerd. Abortus, sodomie en materialisme hebben de plek ingenomen van het vrije leven en het geluk."

Tijdens de tussentijdse senaatsverkiezing wonnen de Democraten voor het eerst in bijna dertig jaar weer in het conservatieve Alabama. Roy Moore lag de afgelopen weken onder vuur vanwege diverse aantijgingen van seksueel wangedrag.

Hij zou onder meer minderjarige meisjes hebben aangerand. De Republikeinen wilden in eerste instantie dat Moore van zijn kandidatuur afzag. Maar op aandringen van Trump, die zei in de integriteit van Moore te geloven, ging de partij toch achter de omstreden oud-rechter staan.

Straf van God

Doordat de Democraat Doug Jones heeft gewonnen, is de Republikeinse meerderheid in de Senaat terug gebracht tot 51 zetels tegenover 49 voor de Democraten. Dat maakt het voor Trump moeilijker om zijn beleid goed door te kunnen voeren.

Het was niet de eerste keer dat Moore in opspraak kwam. Hij haalde in het verleden ook al regelmatig het nieuws met zijn opvallende uitspraken. Zo stelde hij dat moslims niet in het Amerikaanse congres zouden mogen zitten, wilde hij homoseksualiteit strafbaar stellen en noemde hij de aanslagen op 11 september 2001 een straf van God voor de goddeloosheid van de VS.