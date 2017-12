Vicepresident Ecuador krijgt zes jaar cel vanwege corruptie

Volgens de openbaar aanklager had Glas via zijn oom zo'n 13,5 miljoen dollar (11,4 miljoen euro) ontvangen. Glas moest zijn werkzaamheden als vicepresident in augustus neerleggen. Zelf beweert hij slachtoffer te zijn van een politieke hetze.

Volgens de BBC is Glas tot nu toe de belangrijkste politicus die veroordeeld is in de grote corruptiezaak rond het bedrijf Odebrecht.

Het Braziliaanse bedrijf heeft toegegeven dat het bijna 788 miljoen dollar (666 miljoen euro) aan smeergeld heeft betaald in twaalf verschillende landen. Een voormalig topman verklaarde in oktober dat het bedrijf 35 miljoen dollar (29,5 miljoen euro) aan steekpenningen heeft betaald aan de Venezolaanse president Maduro.

Woensdag werd tevens duidelijk dat ook president Pedro Pablo Kuczynski van Peru mogelijk geld heeft ontvangen. In totaal is 4,8 miljoen dollar overgemaakt aan bedrijven die met hem in verband worden gebracht, zou blijken uit een document dat Odebrecht naar het Congres heeft gestuurd.

De betaalopdrachten zijn gedaan tussen 2004 en 2012 toen Kuczynski verschillende ministersfuncties bekleedde. De president zegt niets fout te hebben gedaan, maar ontkent ook niet dat het is gebeurd. In 2016 trad hij aan als president.