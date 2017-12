CDU, CSU en SPD begonnen met praten over nieuwe coalitie

Het was woensdagavond in Berlijn een aftastend gesprek tussen bondskanselier Angela Merkel, haar christendemocratische collega Horst Seehofer en sociaaldemocraat Martin Schulz. Vooraf was al afgesproken niets naar buiten te brengen over het verloop.

De drie leiders hadden gezelschap van de fractievoorzitters Andrea Nahles (SPD), Volker Kauder (CDU) en CSU-afgevaardigde Alexander Dobrindt. De aftrap werd enigszins overschaduwd door de oproep aan de SPD niet steeds met nieuwe voorstellen te komen die de vorming van een stabiel kabinet bemoeilijken. Seehofer betitelde dat als gedrag uit de peuterspeelzaal.

Open en vertrouwenwekkend

De deelnemers aan het overleg in kleine kring, dat tweeënhalf uur duurde, wilden toen ze naar buiten kwamen alleen kwijt dat een "open en vertrouwenwekkend gesprek" was. Verder bleef bij een herhaling van de gezamenlijk verklaring dat CDU/CSU en SPD besloten hebben te onderzoeken of samenwerking in een kabinet mogelijk is.

Schulz had dat na de verkiezingsnederlaag nog uitgesloten. Hij kwam daar op aandrang van de rechterflank van de partij op terug. Vrijdag beslist het SPD-bestuur officieel of de verkenningen doorgaan.

Zo ja, dan zouden - als half januari ook de bijzondere partijvergadering ermee instemt - de onderhandelingen kunnen beginnen. Gemakkelijk worden die niet. Belangrijke geschil- dan wel breekpunten zijn onder meer de zorgverzekering, gezinshereniging van vluchtelingen en hogere belastingdruk voor de rijken.