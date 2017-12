Britse chirurg brandde initialen in levers twee patiënten

Chirurg Simon Bramhall bekende woensdag schuldig te zijn in een zaak die volgens de aanklager "uniek is in de rechtspraak", zo meldt de BBC.

Bramhall gebruikte een laserapparaat dat normaal wordt gebruikt om bloedingen snel te stoppen. Hiermee brandde hij zijn initialen in de organen, terwijl de patiënten onder narcose waren.

Er was wel enige geruststelling voor de getroffen patiënten. Volgens specialisten is het geen schadelijke handeling voor de lever en verdwijnen de brandmerken vanzelf weer.

De aanklager zei dat Bramhall de bizarre handeling uitvoerde in het bijzijn van collega's. Zij hadden niet door wat de man deed. Een collega-chirurg ontdekte het uiteindelijk in 2010. Het gebeurde "met veronachtzaming voor de gevoelens van patiënten buiten bewustzijn." Waarom hij dit deed, zei de chirurg niet.

De 53-jarige Bramhall werkte in een ziekenhuis in Birmingham, waar hij inmiddels is vertrokken. Zijn vonnis volgt in januari.