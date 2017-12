Aanklager VN wil veroordeling Seselj om oorlogsmisdaden

De rechter sprak Seselj in 2016 vrij. Dat vonnis was omstreden. De aanklager eiste destijds 28 jaar gevangenisstraf wegens onder meer moord, foltering en vervolging van Kroaten, Bosnische moslims en andere niet-Servische bevolkingsgroepen. Dat gebeurde op Kroatisch grondgebied, in Bosnië-Herzegovina en de Servische provincie Vojvodina.

De 63-jarige Seselj, die al het ten laste gelegde ontkent, was niet bij de zitting aanwezig en is ook niet van plan te verschijnen. Hij kwam in november 2014 vrij nadat bij hem darmkanker was geconstateerd.