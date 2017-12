Islamitische landen: 'VS weg uit vredesproces met besluit Jeruzalem'

Dat staat in de slotverklaring van de top van islamitische landen in het Turkse Istanbul. Op initiatief van de Turkse president Erdogan kwamen landen van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking woensdag bijeen.

Aanleiding was het erkennen door de Amerikaanse president Donald Trump van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. De Palestijnen zien de stad ook als hun hoofdstad.

De islamitische landen laten weten Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van Palestina te beschouwen en vragen andere landen zich daarbij aan te sluiten. In de verklaring staat verder dat de VS met het besluit de vredespogingen ondermijnt en de internationale veiligheid in gevaar brengt.

Erdogan

Initiatiefnemer Erdogan haalde aan het begin van de top fel uit naar Israël. Volgens hem is het land een terreurstaat en is de erkenning van de VS een beloning voor de terreurdaden van Israël. Hij wilde met de top "de islamitische wereld in beweging zetten."

'Misdaad'

Zeker twintig landen waren woensdag in Istanbul vertegenwoordigd. Onder meer Iran, Indonesië, Jordanië, Qatar en Koeweit namen deel aan de top.

Net als de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Hij verklaarde dat Jeruzalem altijd de hoofdstad van Palestina zal zijn en noemde de erkenning door Trump een ''grote misdaad''. Volgens Abbas is de hele wereld tegen die erkenning.

Erdogan riep de VS op om het besluit terug te draaien. De Iraanse president Hassan Rohani sloot zich daarbij aan. "De VS zijn nooit eerlijke bemiddelaars geweest", aldus de Iraanse leider.