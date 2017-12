Hoge FBI-agent in juli ontslagen omdat hij Trump 'idioot' noemt in sms

Zijn collega Lisa Page, een advocaat die voor de FBI werkt, noemde Trump ook zo.

Strzok, tweede man bij de contraspionage van de FBI, en Page waren in 2016 betrokken bij de onderzoeken van de federale politie naar de beruchte e-mails van de Democratische kandidaat Hillary Clinton en mogelijke contacten van Trumps medewerkers met Russen, schrijft onder andere The Washington Post.

In juli dit jaar werkte Strzok inmiddels voor Robert Mueller, de speciale aanklager die is belast met het huidige onderzoek naar eventuele Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen in 2016. De jurist Mueller kent Strzok goed, hij was van 2001 tot 2013 zelf directeur van de FBI.

Page werkte ook voor Muellers team. Zij verliet dat al eerder om redenen die volgens de The Washington Post niets met de ophef over de sms'jes te maken hebben. Zij schreef over Trump onder meer: "God, Trump is een walgelijk mens".