Dader aanslag New York had geen banden met extremisten

De politie in Bangladesh ondervroeg de echtgenote, schoonvader en schoonmoeder van de 27-jarige Akayed Ullah die geboren is in Bangladesh. Daaruit kwamen geen banden met extremisten naar boven en ook geen namen van anderen met connecties, aldus de politie.

Zijn vrouw en schoonfamilie wonen allemaal in Dhaka. Ullah woont zelf met zijn moeder, twee zussen en broer in New York.

Volgens de politie in Bangladesh had de 27-jarige Ullah in dat land geen strafblad. Hij zou in september voor het laatst in het land zijn geweest. Bangladesh heeft de mislukte aanslag sterk veroordeeld.

Aanslag

Ullah bracht maandag in een ondergrondse gang die de verbinding vormt tussen de grote busterminal Port Authority en het gelijknamige ondergrondse metrostation een pijpbom op zijn lijf tot ontploffing. De man raakte zelf gewond en drie voorbijgangers liepen lichte verwondingen op.

De politie in New York maakt dinsdag bekend dat Ullah officieel verdacht wordt van het bezit van verboden wapens, terroristische bedreiging en deelname aan een terroristisch misdrijf.

Motief

Onderzoekers hebben inmiddels ontdekt dat de dader propagandafilms van Islamitische Staat bekeek op internet, maar over het motief van de dader bestaat nog onduidelijkheid.

CNN berichtte dat Ullah wraak wilde voor het Israëlische optreden in de Gazastrook. De ernstig gewonde verdachte zou volgens bronnen van The New York Times echter hebben verklaard dat hij Amerikaanse luchtaanvallen op IS-doelen wilde vergelden.

De 27-jarige man zou de plek van de aanslag hebben gekozen omdat er kerstposters hingen. De explosie was te zien op camerabeelden. "Ik denk dat hij klaar was om te sterven. We zien hem in de video draden met elkaar verbinden'', zei een bron binnen de politie tegen de krant.