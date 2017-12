Nederland stapt naar Europees Hof om tol personenauto's Duitsland

Begin oktober gaf het kabinet al aan van plan te zijn zich bij de Oostenrijkers aan te sluiten, maar het wilde eerst de juridische onderbouwing van de zaak afwachten.

Volgens Nederland en Oostenrijk is de maatregel in strijd met de Europese regels, omdat buitenlandse chauffeurs erdoor gediscrimineerd worden. Duitse automobilisten krijgen de tol namelijk volledig vergoed door een verlaging in de wegenbelasting, dit geldt niet voor buitenlandse chauffeurs.

In Duitsland geregistreerde auto's zouden volgens de plannen de uitgaven voor de tolheffing terugkrijgen door een verlaging van de wegenbelasting. Hierdoor betalen feitelijk alleen in het buitenland geregistreerde auto's de tolheffing.

Een ander bezwaar voor Nederland is dat het tolvignet een extra obstakel vormt voor het verkeer in de grensstreek.

Onderzoek

Het Ministerie van Infrastructuur heeft een onderzoek gedaan naar de tolmaatregel. Daaruit blijkt dat het Nederland in totaal 60 tot 100 miljoen euro kan gaan kosten.

40 procent van die kosten wordt betaald door automobilisten of bedrijven. Het onderzoek gaat ervan uit dat er per jaar 90 miljoen ritten vanuit Nederland naar Duitsland zijn.

De zaak dient op zijn vroegst in 2019. Tot die tijd kan Duitsland doorgaan met de plannen om de tol per 1 januari 2019 in te voeren.

De Europese Commissie begon eerder een juridische procedure tegen de Duitse regering omdat een eerste tolplan discriminerend tegenover buitenlandse weggebruikers was. Maar nadat Berlijn het plan had aangepast, stopte de commissie die inbreukprocedure eerder dit jaar.