Omstreden Roy Moore verliest strijd om Senaatszetel in Alabama

De 63-jarige Jones is voormalig officier van justitie en kreeg in het conservatieve Alabama dus meer stemmen dan Moore.

De tussentijdse verkiezing was tot op het laatste moment spannend. De uitslag lag in eerste instantie te dicht bij elkaar om een winnaar uit te roepen. Met 99 procent van de stemmen geteld, heeft Jones een voorsprong van 1,5 procentpunt.

De zetel die Jones nu inneemt was eerst in het bezit van de Republikein Jeff Sessions. Maar doordat die minister van Justitie werd, kwamen er tussentijdse verkiezingen.

Doordat er met Jones een Democraat wint, is de meerderheid van zetels in de Senaat teruggebracht tot 51 voor de Republikeinen en 49 voor de Democraten. Dat maakt het mogelijk voor Trump moeilijk om zijn beleid goed door te kunnen voeren.

"Ik denk dat ik hier mijn hele leven op heb gewacht en nu heb ik geen idee wat ik moet zeggen'', zei Jones nadat de uitslag van de verkiezingen bekend was.

Controverse

Moore wil zich nog niet bij een nederlaag neerleggen en vertelde zijn aanhang in Montgomery dat stemmen nog altijd binnenkomen. "Als de uitslag zo dicht bij elkaar ligt, is het nog niet voorbij'', aldus Moore vlak nadat Jones de overwinning opeiste. CNN meldt dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de uitslag nog verandert.

Moore wordt door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag toen zij tieners waren. De oud-rechter heeft tot nu echter alle beschuldigingen resoluut van de hand gewezen.

Moore haalde in het verleden ook al regelmatig het nieuws met zijn opvallende uitspraken. Zo stelde hij dat moslims niet in het Amerikaanse congres zouden mogen zitten, wilde hij homoseksualiteit strafbaar stellen en noemde hij de aanslagen op 11 september 2001 een straf van God voor de goddeloosheid van de VS.

Trump

President Donald Trump steunde Moore vorige week. ''Ga stemmen op Roy Moore", zei hij. ''Wij, het land en de toekomst van het land, kunnen het ons niet veroorloven een zetel te verliezen in de Senaat."

Na de overwinning van Jones heeft Trump hem op Twitter gefeliciteerd. Trump noemde de mensen in Alabama "geweldig" en zei dat de "Republikeinen in zeer korte tijd opnieuw een kans krijgen op deze zetel".