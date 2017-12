Gezant VN zegt dat deur met Noord-Korea op een kier staat

Feltman, hoofd politieke zaken bij de VN en voormalig staffunctionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, was vier dagen in Noord-Korea en heeft daar gesproken met Ri Yong Ho, de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken, en met Pak Myong Guk, die vice-minister van Buitenlandse Zaken is.

"De tijd zal het leren wat de impact van onze discussies was, maar ik denk dat we de deur op een kier hebben gezet en ik hoop vurig dat de deur naar het onderhandelen over een oplossing nu wijd open zal gaan", zei Feltman.

"Ze hebben tijd nodig om na te denken over hoe ze op onze boodschap zullen reageren", vervolgde hij. Feltman gaf daarnaast aan dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un op de hoogte zou worden gesteld van de uitkomsten van de gesprekken.

Communicatie

Feltman heeft bij de Noord-Koreaanse functionarissen aangegeven dat hij bereid was om beter te communiceren met het land. Als voorbeeld gaf hij een militaire communicatieverbinding, "om risico's te verminderen, misverstanden te voorkomen en eventuele crises beheersbaar te maken".

De VN-gezant gaf aan dat de Noord-Koreanen serieus naar hem luisterden, maar geen enkele belofte deden. Wel waren ze het er volgens Feltman over eens dat het "belangrijk was om oorlog te voorkomen".

Hij vatte zijn bezoek samen als "constructief en productief" en zei dat Noord-Korea ermee instemde om de dialoog voort te zetten.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson zei eerder op de dag dat hij met Noord-Korea in gesprek wil, zonder daar verdere voorwaarden aan te stellen. Voorheen eisten de Amerikanen dat het inleveren van kernwapens hoe dan ook op de agenda moet staan.

Nucleaire wapens

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un beloofde dinsdag om meer nucleaire wapens te ontwikkelen. Hij zei volgens een Noord-Koreaans persbureau dat wetenschappers en arbeiders de nieuwste wapens en apparatuur blijven produceren, om de "nucleaire kracht in kwantiteit en kwaliteit te versterken".

De leider van Noord-Korea had daarnaast verschillende mensen een onderscheiding gegeven die volgens hem een belangrijke rol hadden gespeeld op het gebied van militaire wetenschap. Kim Jong-un vond dat ze zo "de macht van onze krachtige staat opnieuw aan de wereld hadden getoond".

Japan

Woensdag ontmoet de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres de Japanse premier Abe. De twee zullen spreken over de situatie met buurland Noord-Korea.

Net als Zuid-Korea is Japan een voorstander van het vergroten van de druk op Noord-Korea vanwege de recente raketlanceringen van het land. Projectielen kwamen daarbij in Japanse wateren terecht en vlogen ook over het land.