Huis van oud-premier Catalonië Artur Mas in beslag genomen

Met de inbeslagname wordt een deel van de boete van ruim 5 miljoen euro afgelost die Mas en zijn Catalaanse collega's kregen opgelegd, melden Spaanse media.

In november 2014 had de Catalaanse regering onder leiding van Mas een referendum gehouden over onafhankelijkheid van de Spaanse regio. De rechter had die volksraadpleging verboden, maar Mas zette toch door. Hij wordt beschuldigd van misbruik van publieke gelden. Mas was van eind 2010 tot begin 2016 regeringsleider.

De premier werd opgevolgd door Carles Puigdemont, die momenteel in België verblijft. Spanje wil Puigdemont vervolgen voor het uitroepen van de Catalaanse onafhankelijkheid. Dat deed hij nadat afgelopen oktober een nieuw referendum was georganiseerd.