Omvang grote natuurbrand in Californië neemt verder toe

De vuurzee, de zogenoemde 'Thomas Fire', heeft tot dusver bijna 950 vierkante kilometer in districten Ventura en Santa Barbara in de as gelegd. Het is daarmee de op vier na grootste natuurbrand in de geschiedenis van Californië, en het einde lijkt nog niet in zicht.

Volgens de autoriteiten was dinsdag nog slechts twintig procent van Thomas Fire onder controle. Afgelopen zondag was dit vijftien procent. De verwachting is dat de weersomstandigheden de komende dagen niet beter worden. Het blijft waaien en de luchtvochtigheid is zeker tot donderdag extreem laag.

Los Angeles

Dat weertype maakt de problemen in de streek ten noordwesten van Los Angeles alleen maar groter. "De woongebieden van Santa Barbara, Carpinteria, Montecito en Summerland lopen gevaar", zei een woordvoerder van de brandweer. Het inferno bedreigt naar schatting 18.000 gebouwen.

Ruim 94.000 mensen in de regio hebben inmiddels een veilig heenkomen gezocht. Als het tegenzit zullen nog veel meer bewoners moeten worden geëvacueerd.

Gedoofd

Volgens de autoriteiten zijn de andere vijf branden die sinds begin vorige week in Californië woeden grotendeels onder controle. Voor de bestrijding van het vuur maakt de brandweer onder meer gebruik van helikopters waarmee water op de vuurzee wordt gedumpt.

Natuurbranden leidden ook in oktober al tot chaos in Californië. Destijds kwamen ongeveer veertig personen om het leven.