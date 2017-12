Explosie bij gascomplex in Oostenrijk drijft Europese gasprijs omhoog

Italië heeft onmiddellijk melding gemaakt van mogelijke problemen in de gasvoorziening, omdat het land Russische aardgas gebruikt dat wordt ingevoerd via het getroffen gascomplex van Gas Connect Austria in het Oostenrijkse Baumgarten an der March, vlakbij de Slowaakse grens.

Bij de explosie viel een dode en raakte een ander zwaar gewond. Twintig anderen liepen lichte verwondingen op. De oorzaak is volgens de autoriteiten technisch en heeft niets met terrorisme te maken. De klap en de vlammenzee waren enorm en circa vijftig omwonenden werden voor enige tijd geëvacueerd.

De brand was rond 15.00 uur in de middag geblust. Oostenrijkse media meldden dat de gasvoorziening in de Alpenrepubliek zelf niet in het geding is, maar door het getroffen distributiecomplex gaat ongeveer een derde van alle aardgas die Rusland naar West-Europa uitvoert.

In het gascomplex van Baumgarten werd al tijdens de Koude Oorlog gas doorgesluisd. Door dit aardgasknooppunt vloeit per jaar circa 40 miljard kubieke meter gas. Het zal volgens de autoriteiten "eerder dagen dan uren duren" voor het complex weer normaal functioneert.





Cruciaal

In Europa zijn dinsdag de aardgasprijzen gestegen als gevolg van de vrees dat de explosie de infrastructuur voor de gasleveranties zwaar heeft beschadigd. De klap in Baumgarten volgt bovendien op de afsluiting maandag van een cruciale pijpleiding op de bodem van de Noordzee die de Britten van olie voorziet.

De pijpleiding vertoonde een barstje en moet worden onderzocht en gerepareerd. Tot overmaat van ramp heeft een winterse kou Europa bereikt wat ook niet helpt om energieprijzen te drukken.