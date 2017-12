Ex-partner en klusjesman in België vast voor moord op Nederlandse zakenman

De politie heeft dat verteld aan familieleden van het slachtoffer. Het duo wordt dinsdag voorgeleid bij de rechter, meldt hun advocaat Luk Delbrouck.

De 51-jarige Van Hout werd drie weken geleden doodgeschoten in zijn villa in Neerpelt, net over de grens. Zijn ex (45), die volgens Vlaamse media in de buurt woont, vond hem. Zij was naar eigen zeggen in de woning gaan kijken omdat niemand hem kon bereiken.

De klusjesman (47) werkte zowel in de villa van Van Hout als in die van zijn ex, aldus Het Nieuwsblad. De krant stelt verder dat er ondanks de beveiligingsmaatregelen en camera’s bij de villa geen beelden zijn. Van Hout zou de dader mogelijk zelf hebben binnengelaten.

Eindhoven

Advocaat Delbrouck staat de broer en ouders van Van Hout bij. ''Op zo'n korte termijn een doorbraak, daar mogen we heel tevreden mee zijn'', aldus de raadsman.

Het Openbaar Ministerie in Hasselt wil de aanhoudingen ''bevestigen noch ontkennen'', maar komt mogelijk later op de dag met een persverklaring.

De zakenman runde een aantal bedrijven in de regio Eindhoven. Volgens Het Nieuwsblad werd zijn naam in 2011 genoemd in een drugsonderzoek, maar is hij niet veroordeeld.