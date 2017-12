Nederland roept op tot staking uitbreiding nederzettingen Israël

Naast de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël is uitbreiding van nederzettingen "elke keer weer een stapje terug in het vredesproces", aldus Zijlstra. "Als we echt tot een eindoplossing willen komen, is het goed als Israël hiermee ophoudt."

Zijlstra erkende dat de EU verdeeld is over Israël. "Nederland vindt het heel onverstandig wat Amerika heeft gedaan, maar tegelijkertijd hebben we gezien dat sommige Europese landen hun Palestijnse ambassade in Oost-Jeruzalem hebben geplaatst, wat net zo onverstandig is als een ambassade voor Israël in West-Jeruzalem."

Netanyahu prees het besluit van de VS om Jeruzalem als hoofdstad te erkennen en sprak de verwachting uit dat Europese landen zullen volgen. Volgens hem draagt dat bij tot vrede, "omdat het erkennen van de realiteit de basis is van vrede".

Duurzame oplossing

EU-buitenlandchef Federica Mogherini herhaalde het EU-standpunt dat een tweestatenoplossing het doel blijft en dat het in Israëls belang is een duurzame oplossing te vinden voor het conflict met de Palestijnen. Zij veroordeelde aanvallen op Israël en Joden elders in de wereld. De EU en Israël zijn ,,vrienden en partners'', aldus Mogherini.

D66-Europarlementariër Marietje Schaake riep de EU-ministers van Buitenlandse Zaken op ,,alles op alles'' te zetten om verdere escalatie te voorkomen. ,,Bijvoorbeeld met nieuwe diplomatieke initiatieven. Het is van groot belang dat beide partijen de vredesonderhandelingen zo snel mogelijk weer oppakken.”