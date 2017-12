Opnieuw evacuaties om hevige natuurbranden in Californië

In totaal zijn sinds begin vorige week als gevolg van de zes grote branden die woeden al meer dan tweehonderdduizend inwoners van de Amerikaanse kuststaat geëvacueerd.

Vooral de grootste van de zes brandhaarden, de zogenoemde 'Thomas Fire', zorgt voor problemen. De vlammen trekken geleidelijk richting de stad Santa Barbara, die op zo'n 160 kilometer van Los Angeles ligt. Een deel van de inwoners van de nabijgelegen steden Carpinteria en Montecito is zondag aangeraden te vertrekken. In laatstgenoemde stad wonen veel Hollywoodsterren.

Volgens de autoriteiten was zondag nog slechts vijftien procent van Thomas Fire onder controle, en heeft die brand alleen al inmiddels zeventigduizend hectare grond in de as gelegd, en zeshonderd bouwwerken verwoest. Het aantal slachtoffers van de zes grote branden die in de staat woeden valt tot nu toe mee. Woensdag kwam een 70-jarige vrouw om het leven toen ze met haar auto aan de vlammenzee probeerde te ontkomen.

Elementen

Ondertussen doen duizenden brandweermensen er alles aan de brandhaarden terug te dringen. Het blussen wordt echter bemoelijkt door het ruige, bergachtige terrein waarin de branden woeden, en de aanwezigheid van de zogenoemde Santa Ana wind, die hard waait en extreem droge lucht aanvoert. Voor zondagavond werden windstoten tot negentig kilometer per uur verwacht.

Voor de bestrijding van het vuur maakt de brandweer onder meer gebruik van helikopters waarmee water op de vuurzee wordt gedumpt. Natuurbranden hebben in oktober ook al tot chaos geleid in Californië. Toen gingen zeker tienduizend gebouwen in vlammen op. Ongeveer veertig mensen kwamen destijds om het leven.

Jaargetijde

Gouverneur Jerry Brown van Californië, die woensdag de noodtoestand afkondigde, heeft in een reactie laten weten dat bosbranden in december mogelijk "de nieuwe standaard" zijn voor de staat, omdat de droogte in het gebied door klimaatverandering toeneemt.