Nederlandse ambassade tipt dood model (18) in Maleisië bij Interpol

Vanwege de zaak heeft de ambassade contact gehad met de familie van Smit. Die vroeg of de zaak niet onder de aandacht van de internationale politieorganisatie moet worden gebracht, vertelt de woordvoerder. ''De ambassade heeft toegezegd dat te zullen doen'', aldus de zegsman. Of dat ertoe zal leiden dat Interpol de zaak gaat onderzoeken, is nog onduidelijk.

Smit werd donderdagmiddag (plaatselijke tijd) dood en volledig ontkleed gevonden op het balkon op de zesde verdieping van een appartementengebouw. Ze zou rond 10.00 uur van het balkon van het appartement van een Amerikaans echtpaar zijn gevallen, twintig verdiepingen hoger. De Nederlandse en het stel zouden die nacht hebben gefeest, waarna Smit bij de Amerikanen logeerde.

De Amerikanen zouden aan de Maleisische politie hebben verklaard niks te hebben gemerkt van de val van Smits, maar de nabestaanden van het model trekken die lezing in twijfel, meldt het AD. Volgens vader Marcel Smit, die het lichaam van zijn dochter te zien kreeg in het mortuarium, zou zij blauwe plekken op haar nek hebben, alsof iemand haar daar had vastgepakt.

Drugs

Ook zou de Maleisische politie niet bereid zijn geweest om nadere toelichting te geven over bepaalde details uit het onderzoek, zoals de sporen van alcohol, xtc en amfetamine die in het bloed van Smit en het Amerikaanse echtpaar werden gevonden.

Smit groeide op bij haar grootouders in het Zuidoost-Aziatische land. Onlangs keerde ze terug naar Maleisië om haar modellencarrière daar op te bouwen. Smit liep onder andere mee in modeshows voor de merken Chanel en Triumph.