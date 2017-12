VS 'betreurt' weigering Palestijnen om vicepresident Pence te ontmoeten

''Het is betreurenswaardig dat de Palestijnse Autoriteit weer wegloopt van een mogelijkheid over de toekomst van de regio te praten'', liet de woordvoerder van de vicepresident zondag weten. Hij voegde eraan toe dat de Amerikaanse regering nog steeds van plan is een rol te spelen in het vredesoverleg tussen Israël en de Palestijnen. ''Ons vredesteam blijft hard werken aan het opstellen van een plan.''

De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken zei zaterdag dat Abbas niet van plan is Pence te ontmoeten. Ook is de rol van de VS als bemiddelaar in het Midden-Oostenconflict uitgespeeld, aldus Abbas.

De Palestijnen zijn boos, omdat ze Oost-Jeruzalem zien als de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat. Het besluit van Trump ligt daarom bijzonder gevoelig.