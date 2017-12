Israëlische leger vernietigt tunnel Hamas uit Gaza

De tunnel was al eerder ontdekt, meldt de krant Haaretz. Hij was nog niet af, maar kon volgens een legerleider binnen relatief korte tijd gebruikt worden voor een terroristische aanslag. Volgens hem staat vast dat Hamas erachter zit. Het is de tweede tunnel in korte tijd die vernietigd is.

Eind oktober blies het leger met explosieven een ondergrondse gang op van de militante organisatie Islamitische Jihad. Door de instorting kwamen toen meer dan tien Palestijnen om het leven. De organisatie verklaarde daarop dat een in 2014 met Israël overeengekomen wapenstilstand is beëindigd.