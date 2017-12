Johnson wil na onhandige uitspraken Britse vrouw in Iran vrij krijgen

Het gaat om de Iraans-Britse hulpverleenster Nazanin Zaghari-Ratcliffe. Zij is tot vijf jaar gevangenis veroordeeld na schuldig te zijn bevonden aan een samenzwering voor omverwerping van de Iraanse geestelijkheid.

De vrouw moet zondag opnieuw voor de rechter komen. Door onhandige uitspraken van Johnson wacht de hulpverleenster mogelijk een zwaardere straf.

De minister zei begin november dat Zaghari-Ratcliffe voor haar aanhouding in april 2016 mensen les heeft gegeven in journalistiek. Daarmee deed hij haar zaak volgens critici geen goed. Johnson bood later excuses aan.

Reuters

Zaghari-Ratcliffe werkte voor de Thomson Reuters Foundation, een liefdadigheidsorganisatie die los staat van Thomson Reuters en het persbureau Reuters. De stichting zegt dat Zaghari-Ratcliffe in Iran met vakantie was en daar geen onderricht heeft gegeven in journalistiek.

Johnson voerde zaterdag volgens zijn departement een "openhartig en constructief" gesprek met zijn Iraanse ambtsgenoot Javad Zarif. Daarbij kwamen volgens een verklaring ook "de zorgen van de minister" ter sprake over "consulaire zaken die betrekking hebben op burgers die zowel de Britse als de Iraanse nationaliteit hebben."

President Rohani

Het departement van Johnson noemde Zaghari-Ratcliffe in de verklaring niet bij naam, maar de minister beloofde eerder al het mogelijke te doen om haar vrijlating te bewerkstelligen. De bewindsman ontmoet zondag naar verwachting de Iraanse president, Hassan Rohani.

Het bezoek stelt het vermogen van Johnson om in een politiek mijnenveld vol valkuilen zijn weg te vinden op de proef. Iran wordt na de Islamitische Revolutie van 1979 door veel landen in het Westen en het Midden-Oosten als een paria beschouwd. Groot-Brittannië staat nog wel achter het akkoord dat over het Iraanse atoomprogramma is gesloten, maar heeft zorgen uitgesproken over de "destabiliserende" rol van Iran in de regio.