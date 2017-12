Voor oorlogsmisdrijven veroordeelde Kouwenhoven aangehouden in Zuid-Afrika

Kouwenhoven werd op verzoek van het Openbaar Ministerie opgepakt door Interpol in zijn woning in Kaapstad.

Het parket-generaal van het OM in Den Haag heeft laten weten dat Kouwenhoven in ieder geval tot dinsdag vast blijft zitten. Hij zal vrijdag worden voorgeleid aan de rechter. Nederland wil dat hij wordt uitgeleverd en zijn straf hier uitzit. Kouwenhoven heeft al aangegeven zich te verzetten tegen zijn aanhouding en uitlevering.

Kouwenhoven werd op 21 april door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Ook was hij betrokken bij illegale wapenleveranties aan het regime van Charles Taylor in Liberia tussen december 2000 en december 2002. Daarmee heeft hij het wapenembargo geschonden dat was ingesteld door de Verenigde Naties.

Houtkapbedrijven

Kouwenhoven had destijds belangen in houtkapbedrijven in Liberia. Die belangen waren volgens het hof verstrengeld met de belangen van toenmalig president Charles Taylor.

Kouwenhoven gebruikte de bedrijven om wapens te importeren en te verspreiden binnen Liberia. Het regime van Taylor gebruikte de wapens en maakte er duizenden burgerslachtoffers mee.

Charles Taylor werd eerder al veroordeeld voor zijn rol in de burgeroorlog in buurland Sierra Leone. Tijdens het elf jaar durende conflict werden zeker 50.000 mensen gedood en veel anderen gemarteld en verminkt.

Gezondheid

Kouwenhoven heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Om medische redenen was hij niet bij de behandeling van zijn strafzaak aanwezig.

Zijn advocaat Inez Weski had bij het hof een verzoek ingediend om de gevangenhouding op te heffen dan wel op te schorten. Weski vond dat Kouwenhoven veel te ziek is om in de cel te zitten. Dit verzoek werd in juni afgewezen. Volgens Weski gaat het OM zijn boekje ver te buiten omdat tegen de veroordeling cassatie is ingesteld en ook tegen het arrestatiebevel nog een klachtprocedure loopt bij het Europees hof.