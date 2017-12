Gemengde reacties op akkoord EU en Verenigd Koninkrijk

''Deal bevestigd!'', deelde de Ierse minister Simon Coveney (Buitenlandse Zaken) blij op Twitter. Er komt na het Britse vertrek uit de EU geen zogeheten harde grens tussen EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland.

''Het is een uitstekende uitkomst voor iedereen op het Ierse eiland: het is gegarandeerd dat er geen harde grens komt'', schreef de bewindsman.

Bovendien zijn het Goedevrijdagakkoord en het vredesproces volgens de minister ''volledig beschermd''.

Schotland

Schotland heeft terughoudend gereageerd op het akkoord dat Londen heeft gesloten met Brussel. Premier Nicola Sturgeon benadrukte dat eventuele ''speciale regelingen'' voor Noord-Ierland ook moeten worden aangeboden aan andere landen in het Verenigd Koninkrijk.

''Als de Brexit doorgaat (en ik wilde dat het niet zo was) is in de interne markt en de douane-unie blijven de enige verstandige keuze'', twitterde Sturgeon. De Schotten stemden bij het referendum over de brexit in meerderheid voor ''blijven''.

Zijlstra

Minister Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken) is ''heel tevreden" over het akkoord dat van de VK ''op een heel nette manier afscheid wil nemen".

Volgens de bewindsman is het ook ''goed nieuws" voor Nederland, omdat 10 procent van de export van ons land naar het Verenigd Koninkrijk gaat. De regering in Londen komt haar verplichtingen na en ''dat geeft vertrouwen naar de toekomst", aldus Zijlstra. ''Brexit is sowieso slecht nieuws maar daarbinnen is dit een lichtpunt."