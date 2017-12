Agent VS krijgt twintig jaar cel voor doodschieten donkere man

Velen beschouwden het als een koelbloedige moord op de 50-jarige Walter Scott, die door vijf kogels werd getroffen. Een jury kon vorig jaar in de rechtszaak geen uitsluitsel geven, waarna de zaak nietig werd verklaard. De federale rechter legt nu een langdurige celstraf op omdat de dood van het slachtoffer te vergelijken is met moord.

Het openbaar ministerie paste de aanklacht in mei aan, nadat de schutter had toegegeven dat hij zijn boekje te buiten was gegaan en met het gebruik van excessief geweld de burgerrechten van Scott had geschonden. Hij had de chauffeur tot stoppen gedwongen, omdat diens auto een kapot achterlicht had. Daarna had hij zich bedreigd gevoeld en na een worsteling geschoten.