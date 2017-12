Tweehonderdduizend mensen gevlucht voor natuurbranden Californië

Inmiddels zijn honderden woningen afgebrand. Uit voorzorg zijn bijna driehonderd scholen gesloten. In sommige regio's is de verwachting dat ze op zijn vroegst maandag pas de deuren weer kunnen openen, in de hoop dat dan het ergste gevaar is geweken.

Voor zover bekend zijn er tot nu nog geen slachtoffers gevallen. Drie brandweerlieden zijn woensdag met lichte verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. In totaal zijn er duizend bezig het vuur te bestrijden. De schade is hoe dan ook enorm.

''Dit zijn dagen die je hart breken'', zei Eric Garcetti, de burgemeester van Los Angeles. ''Maar het zijn ook dagen die de veerkracht van deze stad tonen.''

Wind

De autoriteiten in de staat vrezen de uren die nog gaan komen. De droge woestijnwind in Californië zal volgens de meteorologen flink aanwakkeren met mogelijk windstoten van 130 kilometer per uur. ''Harde wind in de nacht gaat zorgen voor extreem brandgevaar'', was de alert die werd afgegeven voor Los Angeles en wijde omgeving.

De felle branden hebben Bel Air bereikt, de exclusieve en peperdure woonwijk in het westen van Los Angeles, waar veel beroemdheden een huis bezitten. Diverse grote panden zijn al ten prooi gevallen aan de vlammen. Huizen in Bel Air kosten al snel enkele miljoenen dollars.

De vuurzee bedreigde onder meer het wijngoed Moraga Estate, eigendom van mediamagnaat Rupert Murdoch. De medewerkers zochten ijlings een goed heenkomen. Murdoch zei in een verklaring dat sommige gebouwen mogelijk zijn beschadigd, maar dat hij denkt dat de wijnmakerij en het woonhuis nog overeind staan.