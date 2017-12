Duitse partij SPD houdt mogelijkheid open om te spreken over coalitie met CDU

Donderdag begon het driedaagse congres van de partij, waarbij de belangrijkste vraag is of de sociaaldemocraten weer in een coalitie wilden stappen met CDU/CSU.

Bij de laatste verkiezingen leed de SPD namelijk een grote nederlaag. Partijleider Schulz verklaarde toen dat hij in de oppositie ging en niet in een nieuwe regering wilde meedoen. Daar is hij inmiddels van teruggekomen.

De stemming waarin de ongeveer zeshonderd gedelegeerden duidelijk voor verder praten waren, volgde op urenlange debatten. Schulz had zich daarin sterk gemaakt voor verdere gesprekken met het kamp van bondskanselier Merkel. ,"We moeten niet tegen elke prijs regeren. Maar we moeten ook niet tegen elke prijs voorkomen dat we regeren'', stelde de SPD-leider.

Nieuwe gesprekken

Nieuwe gesprekken staan voor volgende week op de agenda. In januari zal de SPD daarna op een speciale partijdag stemmen of er daadwerkelijk onderhandeld gaat worden over een coalitie. Een eventueel coalitieverdrag zal worden voorgelegd aan de 440.000 leden in een schriftelijke stemming.

Eerder probeerde CDU/CSU en de Groenen samen tot een coalitie te komen met de liberale FDP. Die poging liep echter vrij snel na de start van de gesprekken op niks uit.

Schulz opnieuw leider

Tijdens het congres van de SPD was ook de verkiezing van de leider aan de orde. Schulz werd daarbij met een overweldigende meerderheid herkozen. Hij kreeg 81,9 procent van de stemmen.