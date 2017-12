Zeker 45.000 Catalanen protesteren in Brussel

Dat blijkt uit een telling van de Brusselse politie. Op voorhand waren ongeveer 20.000 betogers verwacht. De demonstratie verliep volgens de politie rustig.

De manifestatie was een initiatief van de Catalaanse separatistenorganisaties ANC en Omnium. Zij hadden hun aanhangers onder het motto 'Europa wordt wakker! Help Catalonië' opgeroepen te komen protesteren in Brussel.

Puigdemont en zijn voorganger Artur Mas mengden zich tussen de mensenmassa. In een korte toespraak aan het einde nam Puigdemont het woord en bedankte zijn landgenoten en de politie. Hij riep de EU op moed te tonen. "Europa moet niet bang zijn om de fundamentele democratische waarden te verdedigen. Catalonië wil verder als een democratisch land. We gaan ons hiervoor vredevol inzetten in het hart van Europa", zei hij.

Over twee weken worden nieuwe verkiezingen gehouden in Catalonië.

Europa

De Catalaanse betogers vertrokken luidruchtig en met veel vlagvertoon om 11.30 uur vanuit het Jubelpark voor een optocht door de Europese wijk. De betoging eindigde tussen 15.00 en 16.00 uur op het Jean Reyplein.

"Dit is geen intern conflict. Europa moet zich ermee gaan bemoeien", zei ANC-voorzitter Agusti Alcoberro voorafgaand aan de mars in Brussel. In Barcelona kregen beide bewegingen ook tienduizenden betogers op de been.

Er waren vijf vliegtuigen en tientallen bussen gecharterd om deelnemers naar België te brengen.