Australië stemt definitief in met homohuwelijk

De senaat in Australië ging het lagerhuis vorige week al voor in goedkeuring van het wetsontwerp. Premier Turnbull zei donderdag na afloop van de stemming: "Vandaag hebben we voor gelijkheid gestemd, voor liefde."

Direct na de stemming brak op de publieke tribune een enorm gejuich los.





Referendum

De wet treedt over ongeveer een maand in werking. De eerste stellen hebben zich onmiddellijk voor een huwelijk in januari gemeld.

Bij het niet-bindende referendum over het homohuwelijk van 15 november stemde 61,6 procent van de stemmers voor het homohuwelijk. Na de uitslag barstte er een groot feest los in het centrum van Sydney.

Premier Malcolm Turnbull liet toen al weten direct een wetsvoorstel in te dienen en ervoor te zorgen dat de wet voor de kerst aangenomen zou worden.