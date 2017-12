Britse premier May overlegt met opstandige gedoogpartner DUP

De relatief kleine DUP-partij speelt een hoofdrol in laatste rel rond de brexitonderhandelingen.

Foster keerde zich maandag tegen beoogde afspraken over hoe na de brexit om te gaan met de grens tussen EU-lid Ierland en het Britse Noord-Ierland. Ze zei later dat haar partij al meer dan een maand vroeg om informatie over de deal die May wilde sluiten. De DUP kreeg uiteindelijk pas maandagochtend een concepttekst onder ogen.

Het is de vraag of May haar gedoogpartner op korte termijn alsnog over de streep weet te trekken. Een bron binnen de DUP zei tegen The Sun dat deze week ''geen deal'' zal worden gesloten. De partij wilde dat niet bevestigen. ''Ik kom niet met voorspellingen´', aldus een woordvoerder.