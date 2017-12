Tientallen gewonden bij treinongeval in Duitsland

Doordat volgens de brandweer van Meerbusch de bovenleiding naar beneden is gekomen, was het voor de hulpdiensten moeilijk om bij de slachtoffers in de trein te komen.

Wel had de brandweer al contact met de reizigers in de trein. Om 21.15 uur slaagde de brandweer erin om bij de passagiers te komen.

In de trein zaten 155 mensen, van wie er dus 47 gewond zijn geraakt. Drie passagiers waren zwaargewond en drie reizigers middelzwaar.

Passagierstrein

Volgens de Duitse Spoorwegen (DB) reed een passagierstrein van de private, regionale Expres-Lijn bij het station Meerbusch-Osterath achterop een stilstaande goederentrein van DB Cargo. Deze had Rotterdam als eindbestemming. Hulpdiensten uit de regio waren snel met groot materieel ter plaatse.

De toedracht van het ongeluk is nog onduidelijk. Uitgezocht wordt waarom de goederentrein was gestopt. Ongedeerde passagiers spraken van een ''grote knal'' en ''voluit remmen'' door de machinist, die in shock uit zijn cabine werd gehaald. De voorste treinstellen kwamen door de klap naast de rails te staan, de achterste bleven vrijwel onbeschadigd.