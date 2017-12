Trump maakt twee natuurgebieden in Utah fors kleiner

Die noemen het plan een ongehoorde aanval op cruciale landschapsbescherming.

Trumps mededeling, die de grootste reductie van natuurmonumenten in de Amerikaanse geschiedenis betekent, komt niet uit de lucht vallen. In april gaf hij het ministerie van Binnenlandse Zaken opdracht uit te zoeken welke van de door eerdere presidenten aangewezen nationale parken konden worden opgeheven of verkleind. Dat zou lokale overheden meer zeggenschap geven over het gebied en de grondstoffen.

Presidenten

"Sommige mensen denken dat de natuurlijke bronnen van van Utah beheerd moeten worden door een handjevol bureaucraten ver weg in Washington. En raad eens? Die hebben het mis", zei Trump in Salt Lake City.

In Utah krijgt vijfduizend vierkante kilometer grond een ander bestemmingsplan. Bears Ears National Monument, in 2016 tot beschermd gebied verklaard door Barack Obama, levert 85 procent van zijn oppervlakte in. Obama stond tijdens zijn twee ambtstermijnen bekend als 'groene president', en zijn beleid stond haaks tegenover dat van Trump. Grand Staircas Escalante National Monument, geesteskind van Bill Clinton, wordt gehalveerd.

Enkele uren nadat Trump had gesproken,dienden tien milieuorganisaties bij de federale rechtbank in Washington een aanklacht in. Ze vinden dat Trump zijn bevoegdheid te buiten gaat. Presidenten mogen weliswaar natuurmonumenten aanwijzen, maar zo'n besluit niet zomaar terugdraaien, luidt het verweer.