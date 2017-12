Voormalig campagneleider Trump houdt huisarrest

Volgens de aanklager wordt het verzoek tot opheffing van het huisarrest afgewezen omdat Manafort bezig was een positief opiniestuk te schrijven over zijn werkzaamheden destijds voor een Oekraïense politieke partij. Dat deed hij met een Russisch co-auteur, die betrekkingen had met de nationale veiligheidsdiensten van Rusland.

Als het artikel was gepubliceerd, had Manafort de wet overtreden. Zolang het onderzoek naar de mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezing duurt, mag hij niets over deze zaak in de openbaarheid brengen.

Huisarrest

Manafort werkte in 2016 van juni tot en met augustus voor Trump. Hij nam ontslag toen er berichten verschenen dat hij miljoenen dollars zou hebben gekregen van een pro-Russische partij in Oekraïne. Sinds oktober zitten hij en zijn zakenpartner Richard Gates vast op verdenking van bedrog met belastingen, valse getuigenis en het witwassen van geld.

Manafort bood begin november eigenhandig een borgsom ter waarde van 12 miljoen dollar (10,3 miljoen euro) aan in ruil voor meer bewegingsvrijheid, maar werd niet op borgtocht vrijgelaten.