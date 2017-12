Syrische vluchteling Mohamad wint kindervredesprijs

Hij kreeg de prijs uitgereikt van Nobelprijswinnares Malala Yousafzai. Zij kreeg de onderscheiding in 2013 voor haar strijd voor de toegang van meisjes tot onderwijs.

Als kindvluchteling in Libanon kon Mohamad net als duizenden lotgenoten daar niet naar school. Samen met zijn familie bouwde hij daar een school die nu tweehonderd kinderen toegang geeft tot onderwijs.

Mohamad zelf gaf daar op zijn twaalfde al wiskunde en Engelse les aan zijn leeftijdsgenoten. Mohamad gebruikt nu fotografie en spelletjes om kinderen te helpen trauma’s te verwerken, te leren en om plezier te maken.

Malala

De Pakistaanse Malala werd bekend toen zij in 2009 op elfjarige leeftijd voor de Britse omroep BBC een weblog bijhield over het geweld van de Taliban, die in 2012 hierom een aanslag op haar pleegden. Malala raakte zwaargewond door een kogel in haar hoofd en hals. Voor een behandeling werd zij overgevlogen naar Engeland waar ze bleef wonen.

Een jaar later kreeg zij op haar zeventiende de Nobelprijs voor de vrede. Zij was daarmee de jongste winnaar van een Nobelprijs ooit. Dit jaar is zij met haar studie aan de Universiteit van Oxford begonnen.

De Internationale Kindervredesprijs wordt dit jaar voor de dertiende keer uitgereikt. Vorig jaar won milieuactiviste Kehkashan Basu (toen 16) uit de Verenigde Arabische Emiraten. Op twaalfjarige leeftijd richtte ze organisatie Green Hope op, waarmee ze afvalinzamelingsacties, schoonmaakacties op stranden en bewustwordingscampagnes organiseert.