Houthi's: Oud-president Saleh van Jemen gedood

De Houthi's melden het nieuws maandag aan de staatstelevisie in Jemen, die ze zelf controleren. "Met de dood van hun leider is een einde gekomen aan het verraad van milities," aldus de rebellen.

De leider van de rebellen spreekt van een "historische dag". Volgens hem is een buitenlandse samenzwering opgerold.

Op internet circuleren beelden van het lichaam van de oud-president, waaruit zou blijken dat hij door een geweerschot in zijn hoofd zou zijn overleden.

Maandagochtend werd het huis van Saleh in de hoofdstad Sanaa door de Houthi's bombardeerd. Verschillende media zeggen dat Saleh daarna gevangen is genomen en geëxecuteerd. Ook het hoofd van de veiligheidsdiensten en verschillende familieleden van Saleh zouden zijn omgekomen.



Gevechten

Saleh werkte tot zaterdag intensief samen met de Houthi-rebellen, die dankzij steun van de oud-president aan de macht kwamen in grote delen van Jemen, waaronder in de hoofdstad Sanaa. Zaterdag zei Saleh echter live op televisie dat hij zijn steun voor de Houthi's introk en dat bevelen van de rebellen moesten worden genegeerd.

Daarop braken hevige gevechten uit tussen het Jemenitische leger en de rebellen, die de afgelopen dagen aan zeker 125 mensen in Sanaa het leven kostten.

Saudi-Arabië

Saleh was president van Jemen van 1990 tot 2012. In de nasleep van de Arabische lente werd hij afgezet. Hij werd opgevolgd door Abdrabbuh Mansur Hadi. De Houthi-rebellen probeerden sindsdien de macht in het land over te nemen en Saleh weer in het zadel te helpen.

Dat lukte grotendeels toen Hadi in 2015 door de Houthi's werd verdreven naar Saudi-Arabië. Hadi probeert nu vanuit de zuidelijke stad Aden de macht in het land terug te krijgen met steun van Saud-Arabië. Onder leiding van de Saudi's voeren verschillende Arabische landen geregeld luchtaanvallen uit op de Houthi-rebellen in Jemen.

De Houthi-rebellen zijn een sjiitische groepering die steun krijgen uit Iran. De burgeroorlog zet daarmee ook de verhouding tussen Iran en het soenitische Saudi-Arabië op scherp. Oorlogsschepen van beide landen zijn actief in de Golf van Aden voor de Jemenitische kust.

Hulp

Hulporganisaties zeggen dat miljoenen Jemenieten worden bereigd door hongersnood en ziektes. Het land heeft dringend behoefte aan hulpgoederen en medische hulp. Volgens de Verenigde Naties hebben de luchtaanvallen op Houthi-doelwitten sinds 2015 aan 8.670 mensen het leven gekost.