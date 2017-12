Portugees Mario Centeno volgt Dijsselbloem op als voorzitter Eurogroep

Dat is maandag bekendgemaakt in Brussel. Dijsselbloem versprak zich eerder nog en noemde Centeno al bij naam, voordat het bekend werd.

Centeno werd in 2015 minister in de linkse regering van Portugal. Het land maakt sinds 2013 een economische groei door, de werkloosheid is gehalveerd en de voorspelling van de economische groei is 2,5 procent.

Kandidaten voor de functie konden zich uiterlijk tot afgelopen donderdag 12.00 uur melden. Uiteindelijk bleken er vier gegadigden te zijn: uit Portugal, Letland, Luxemburg en Slowakije.

Centeno is gekozen met een meerderheid van de stemmen.

Dijsselbloem

Voorafgaand aan de Eurogroepvergadering bevestigde minister Wopke Hoekstra van Financiën dat Den Haag tegen een nog langere termijn is van Jeroen Dijsselbloem als voorzitter van de Eurogroep.

Dat is tegen de Nederlandse wens van een roulerend voorzitterschap, zei hij in Brussel. ''Dat standpunt herken en respecteer ik", zo reageerde Dijsselbloem voor zijn laatste vergadering als voorzitter.

Volgens de oud-minister had ''een aantal grote landen’’ om de verlenging van zijn termijn gevraagd. Het zou met name Duitsland goed uitkomen omdat het land nog steeds geen regering heeft. Het zou dan om een half jaar of langer gaan. Dat leek echter op een permanent voorzitterschap en dat druist in tegen het Nederlandse standpunt. ''Mijn voorzitterschap komt gewoon tot een einde", aldus Dijsselbloem.

Volgens Hoekstra was er geen sprake van een blokkade. Een korte periode was mogelijk geweest. Maar toen bleek ''dat verschillende andere landen een voorzitter wilden leveren", aldus Hoekstra.