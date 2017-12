Al zeker 125 mensen omgekomen bij opgelaaide strijd Jemen

Het Internationale Rode Kruis meldt deze cijfers. De organisatie hoopt het belangrijkste ziekenhuis in Sanaa snel te kunnen voorzien van medicijnen, andere hulpmiddelen en brandstof voor de generatoren. Het Rode Kruis heeft echter problemen om de eigen voorraden te bereiken omdat de opslagplaats ervan door bommen is getroffen.

De opstandige Houthi's hebben maandag in het centrum van de hoofdstad het huis van ex-president Ali Abdullah Saleh van Jemen (1990-2012) opgeblazen. Waar Saleh verblijft, is onbekend. Hij werd na zijn vertrek opgevolgd door al-Hadi, die momenteel in ballingschap in Saudi-Arabië is.

De stad wordt gebombardeerd door een coalitie geleid door Saudi-Arabië. De coalitie vecht tegen de Houthi's. Sinds zaterdag zijn er hevige gevechten in de straten van Sanaa uitgebroken tussen de Houthi's en aanhangers van Saleh. De straten blijven hierdoor leeg, mensen blijven allemaal binnen.

VN

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zondag de strijdende partijen in Jemen opgeroepen tot een staakt-het-vuren, zodat meer hulpgoederen het land in kunnen worden gebracht.

Jemen wordt door de VN beschouwd als de grootste humanitaire crisis ter wereld en potentieel de grootste hongersnood van de afgelopen decennia. De door Saudi-Arabië geleide coalitie liet begin november weten alle toegangen per lucht, land en zee tot het Arabische schiereiland te sluiten om zo de wapenleveranties aan de Houthi-rebellen vanuit Iran tegen te houden.

Hulpverleners

De Verenigde Naties proberen in totaal 140 internationale hulpverleners te evacueren uit de stad. De weg naar het vliegveld is afgesloten door de gevechten. Om de medewerkers een veilige aftocht te bezorgen is toestemming nodig van de coalitie.

Zondag werd bekend dat een team van het Nederlandse Rode Kruis samen met presentatrice Floortje Dessing ook vastzit in het oorlogsgebied in Jemen. Dessing is in het gebied als ambassadeur van het Rode Kruis.