Senatoren waarschuwen Trump na tirade over Ruslandonderzoek

Zijn voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn werd vrijdag gedagvaard door speciaal aanklager Robert Mueller. Flynn bekende schuld aan liegen tegen de FBI, een relatief klein vergrijp. Hij zou mogelijk een deal hebben gesloten met Mueller in ruil voor een volledige getuigenis over andere medewerkers in het Witte Huis.

Trump liet via Twitter weten dat Flynn leugens zou verkondigen en dat het Ruslandonderzoek partijdig zou zijn omdat een van de medewerkers van Mueller zich ooit negatief over Trump zou hebben uitgelaten.

Ook ontkende de president weer dat hij oud-FBI-baas James Comey in mei zou hebben ontslagen omdat de veiligheidsadviseur weigerde het Ruslandonderzoek te stoppen.

Belemmering rechtsgang

De gezaghebbende Republikeinse senator Lindsey Graham stelde in een programma van CBS dat "er een crimineel onderzoek gaande is. Het is erg gevaarlijk om daar doorlopend commentaar op te leveren."

Ook de Democratische senator Dianne Feinstein, een van de leiders van de juridische commissie van het congres, uitte stevige kritiek op de president. "Zijn doorlopende reeks Twitter-commentaren wijst op belemmering van de lopende rechtsgang", beklemtoonde ze in een interview met NBC.

Fake news

Het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller domineert al een jaar de Amerikaanse media. Trump ontsloeg zowel zijn oud-veiligheidsadviseur Michael Flynn als de FBI-baas James Comey. In beide gevallen zou hun weigering het onderzoek af te schalen of zelfs stop te zetten een rol hebben gespeeld.

Trump noemt alle suggesties dat Rusland zich gemengd zou hebben in de Amerikaanse verkiezingen 'fake news' en gelooft de belofte van de Russische president Vladimir Poetin dat zijn land zich niet met de Amerikaanse verkiezingen heeft bemoeid. Deze uitspraak staat haaks op de conclusies van vrijwel alle Amerikaanse veiligheidsdiensten die al medio 2015 voor het eerst waarschuwden voor de Russische bemoeienis.