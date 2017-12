Agent vrijgesproken voor achterhouden informatie aanslag museum Brussel

De rechtbank had hem twee jaar geleden tot een voorwaardelijke celstraf van twee maanden veroordeeld.

Bij de aanslag in mei 2014 werden vier mensen doodgeschoten. De politie gaf na de aanslag video’s vrij, waarna een tipgever over de getoonde kalasjnikov meldde dat dat wapen recent zou zijn verkocht. De politieman had dat niet onmiddellijk doorgegeven aan de federale politie. De tip bleek overigens onjuist.

Het OM had bij de behandeling in hoger beroep om vrijspraak gevraagd omdat inmiddels was gebleken dat de agent het slachtoffer was van interne problemen bij zijn afdeling.

De een week na de aanslag in Frankrijk opgepakte hoofdverdachte Mehdi Nemmouche heeft betrokkenheid bekend, maar zegt niet de schutter zijn. Er zitten nog twee andere verdachten vast. De Belgische justitie is nog op zoek naar een vierde verdachte. Het proces begint op 11 januari.